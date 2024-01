LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 11.01.2024 um 15:00 Uhr wollte ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße rückwärts einparken. Dabei fuhr der 87-Jährige mit Schwung rückwärts, über eine Rabatte und beschädigte auf der anderen Seite der Rabatte, zwei abgeparkte Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (JW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr