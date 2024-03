Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 09.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Freitagvormittag, um 11:25 Uhr, versuchte ein 25-jähriger Mann aus Aurich, Waren im Wert von knapp 130 Euro zu entwenden. Der Vorfall ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Pferdemarkt". Er wurde bei der Tat beobachtet und konnte gestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Norden - In der Pottbackerslohne ist am Freitagabend, gegen 22:05 Uhr, ein 18-Jähriger aus Norden durch die Polizei kontrolliert worden. Der junge Mann war zu dieser Zeit mit einem sog. Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) unterwegs. Die Kontrolle ergab, dass das benutzte Fahrzeug des 18-Jährigen nicht mehr versichert war. Aus diesem Grunde musste ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit dem 01. März ein neues Versicherungsjahr gilt und betroffene Fahrzeuge ab diesem Datum mit einer (neuen) gültigen Haftpflichtversicherung ausgestattet sein müssen. Abgelaufene oder nicht vorhandene Versicherungen ziehen ein Strafverfahren nach sich. Versicherungen können über örtliche Versicherungsanbieter erworben werden.

Zeuge zu einer Unfallflucht gesucht

Großheide - Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Coldinner Straße in Großheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein schwarzer Opel Zafira beschädigt worden. Ein Zeuge, der bislang namentlich unbekannt ist, hat diesen Vorfall beobachtet und einen Hinweiszettel am Fahrzeug des Geschädigten hinterlassen. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, um weitere Fragen klären zu können. Die Polizei Norden ist unter Tel. 04931-9210 erreichbar.

Landkreis Wittmund

Verkehrskontrolle ergab mehrere Straftaten Friedeburg - Am Freitagnachmittag, um 14:35 Uhr, wurde in Friedeburg ein 30-jähriger Wittmunder mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann das Fahrzeug nicht versichert hatte. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Bei einer Durchsuchung werden auch Betäubungsmittel festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt ohne Versicherungsschutz

Ochtersum - Am Freitagmittag wurde auf der Esenser Straße in Ochtersum ein 30-jähriger Ochtersumer mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug bereits seit geraumer Zeit nicht mehr versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

