Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Frau geschlagen

Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

Osteel - Autofahrerin verletzt

Rechtsupweg - Mofafahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Frau geschlagen

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung in den Funkenweg in Norden alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen mehreren Personen zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf soll eine 40-jährige Frau von einem 24-jährigen Mann geschlagen worden sein. Die Frau wurde verletzt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Gegen den 24-jährigen Mann wird nun ermittelt.

Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

Im Wiesmoorer Stadtteil Hinrichsfehn kam es am Donnerstag zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Azaleenstraße ein. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 04944 914050 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Autofahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Osteel verletzt worden. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 65-jähriger BMW-Fahrer auf der Brookmerlander Straße und wollte nach links abbiegen. Zeitgleich überholte ihn eine 49-jährige Toyota-Fahrerin und stieß mit ihm zusammen. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die B72 war auf Höhe des Unfalls vorübergehend halbseitig gesperrt.

Rechtsupweg - Mofafahrer verletzt

In Rechtsupweg ist ein Mofafahrer am Donnerstag bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 19.50 Uhr war ein 72-jähriger Smart-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Marienhafe unterwegs und wollte nach rechts in die Leezdorfer Straße einbiegen. Hierbei übersah er auf dem Radweg offenbar einen 15-jährigen Mofafahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 15-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell