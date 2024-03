Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Aurich - Schwelbrand in Restaurant

Marienhafe - Rauchentwicklung in Garage

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 82-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochmittag die Dahlienstraße in Wiesmoor. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von über 1 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Brandgeschehen

Aurich - Schwelbrand in Restaurant

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochabend in einem Restaurant in Aurich zu einem Schwelbrand gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.00 Uhr in den Esenser Postweg alarmiert. Diese stellten vor Ort eine Rauchentwicklung fest. Es entstand kein Gebäude- oder Personenschaden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Marienhafe - Rauchentwicklung in Garage

Am Donnerstag gegen 07.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Alten Postweg nach Marienhafe alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollte eine Garage in Brand geraten sein. Vor Ort wurde eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr konnte diese schnell unter Kontrolle bringen. Der 89-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell