Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Utarp - Kaninchen ausgesetzt

Friedeburg - Scheune brennt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Utarp sind sechs Hauskaninchen in der Natur ausgesetzt worden. Die Tiere wurden am vergangenen Mittwoch im Drei Möhlen Weg gefunden. Ein Halter ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen die Hinweise auf die Herkunft der Tiere geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Brandgeschehen

Am Dienstagnachmittag geriet eine Scheune in Friedeburg in Vollbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16 Uhr in die Straße Botterfohrde alarmiert. Die Scheune und darin untergebrachte Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

