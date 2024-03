Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Großefehn - Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Im Lorenzweg in Norden kontrollierten die Polizeibeamten am Dienstagmorgen einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 1 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brandgeschehen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag in Großefehn ein Feuer im Zimmer eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22 Uhr in den Hoogedieksweg alarmiert. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf das restliche Wohnhaus verhindern. Die beiden Bewohner im Alter von 65 und 66 Jahren wurden durch Rauchgas leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie das DRK und mehrere Streifenwagen der Polizei vor Ort. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

