POL-AUR: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2023 der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Utarp - Kaninchen ausgesetzt In Utarp sind sechs Hauskaninchen in der Natur ausgesetzt worden. Die Tiere wurden am vergangenen Mittwoch im Drei Möhlen Weg gefunden. Ein Halter ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen die Hinweise auf ...

