Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Stedesdorf wurde Mittwochnacht die Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen. Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr in der Feithstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

In Wittmund hat sich an der Kreuzung Aurich Straße / Knochenburgstraße am Mittwochabend eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist gegen 18.45 Uhr in die Knochenburgstraße abgebogen und beschädigte die Außenspiegel von zwei Autos. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter 04462 9110.

