POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verstoß gegen das Waffengesetz in Hude

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 20. Juni 2023, 14:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem VW die Syker Straße in Richtung Stadtmitte und musste an der Kreuzung zur Straße "Am Fuhrenkamp" halten. Hinter ihm hielt eine 48-Jährige aus ...

mehr