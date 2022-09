Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in mehrere Gartenlauben

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.09.2022, 19.00 Uhr und Samstag, 24.09.2022, 11.00 Uhr, wurden in einer Kleingartenanlage in der Wollstraße mehrere Gartenlauben durch bislang noch unbekannte Täter aufgebrochen. Es wurden unter anderem eine Gasflasche, eine Gasheizung und eine Kettensäge entwendet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell