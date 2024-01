POL-FR: Küssaberg-Reckingen: Verunfalltes Auto brennt aus - Fahrer flüchtet zu Fuß

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 21.01.2024, ist in einen Einkaufsmarkt in der Schaffhauser Straße in Grafenhausen eingebrochen worden. Aus dem Geschäft wurde der komplette Bestand an Zigaretten gestohlen. Auch machten sich die unbekannten Einbrecher an einem Tresor zu schaffen, der jedoch den ...

