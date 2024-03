Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Wittmund. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 6.40 Uhr ein Lkw-Fahrer mit Coesfelder Städtekennung auf der Blersumer Straße in Richtung Esens, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam und seinen Außenspiegel touchierte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

In Leerhafe kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 8 Uhr und 10 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der Straße Rispelerhelmt und kam offenbar von der Fahrbahn ab. Die Berme wurde aufgewühlt und ein Leitpfosten beschädigt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Wittmund ereignet. Ein bislang unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenpoller in der Mühlenstraße. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

