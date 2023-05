POL-BOR: Ahaus - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar; Tatzeit: 15.05.2023, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr; Bargeld und Papiere haben Taschendiebe am Montag in Gronau-Epe erbeutet. In einem Verbrauchermarkt an der Straße Auf der Sunhaar hatten die Täter unbemerkt ein Portemonnaie aus der Jackentasche einer Kundin gestohlen. Abgespielt hat sich der Vorfall zwischen ...

