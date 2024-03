POL-RZ: Autofahrerin kollidiert mit einem Baum

Ratzeburg (ots) - 29. Februar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.02.2024 - Schönberg/RZ Gestern (28.02.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Schönberg (RZ). Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein. ...

