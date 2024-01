Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht, Nachtrags-/Korrekturmeldung

Kippenheim (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagmorgen in Kippenheim, sind die Beamten des Polizeireviers Lahr weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Entgegen der Meldung vom gestrigen Montag, ereignete sich der Unfall am Kreisverkehr Untere Hauptstraße/Keltenstraße in Kippenheim. /rs

Ursprungsmeldung vom Montag, 29. Januar 2024, 11:07 Uhr mit falscher Ortsmarke

Mahlberg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mahlberg - Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Skoda Fabia soll am Sonntag gegen 7:30 Uhr im Kreisverkehr Untere Hauptstraße/Keltenstraße erst den linken Bordstein touchiert haben und anschließend rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Ein nachfolgender Fahrer konnte sehen, wie eine Person das Fahrzeug verließ und flüchtete. Eine zweite bislang unbekannte Person kam wohl anschließend zum Fahrzeug gelaufen, lief jedoch ebenfalls davon. Von Beiden fehlt bislang jede Spur. Wer das Fahrzeug zur Unfallzeit lenkte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden.

