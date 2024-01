Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Bislang unbekannte Täter sollen am Montag gegen 18:45 Uhr in der Julius-Allgeyer-Straße durch Aufhebeln einer gekippten Terassentür in eine Wohnung eingedrungen sein. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung, bemerkten aber zunächst nichts. Bei dem Einbruch wurde Schmuck und eine Uhr entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832/975920 zu melden. /sa

