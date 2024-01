POL-OG: Kehl - Hausverbot missachtet und aggressiv

Offenburg (ots) - Nach einem Vorfall am Freitagabend in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße befindet sich ein 24 Jahre alter Mann zwischenzeitlich in Haft. Eine Polizeibeamtin, welche sich gegen 19.30 Uhr zufällig privat in dem Geschäft aufhielt, beobachtete den Verdächtigen nach eigenen Angaben beim Diebstahl von Parfum, verständigte die Mitarbeiter und versuchte den Mann beim Verlassen des Marktes zu stellen. ...

