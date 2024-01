Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Im Besitz von Betäubungsmitteln und verbotenen Gegenständen

Gengenbach (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei wegen einer verdächtigen Person in einem Kiosk in der Bahnhofsstraße alarmiert. Ein Zeuge meldete gegen 15 Uhr einen Jugendlichen, der mutmaßlich Alkohol konsumierte und einen Schlagstock sowie ein Messer bei sich trug. Beim Eintreffen der Beamten konnte der 15-Jährige angetroffen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden mehrere verbotene Gegenstände sowie Betäubungsmittel sichergestellt. Ein weiterer Zeuge gab an, dass der Jugendliche ihm am gleichen Tag wohl Drogen zum Kauf angeboten haben soll. Gegen den 15-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz eingeleitet.

