POL-OG: Mahlberg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lahr (ots) - Bislang unbekannte Täter sollen am Sonntag zwischen 4:30 Uhr und 10:30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße "Geroldsecker Vorstadt" eingebrochen sein und dort zwei Spielautomaten aufgebrochen haben. Die Unbekannten sollen ein Fenster aufgehebelt und so in den Gastraum gelangt sein. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Höhe der Beute ist derzeit noch Gegenstand der ...

