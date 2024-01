Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Gernsbach (ots)

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit hat in der Nacht zum Montag in Gernsbach zu einem Unfall geführt. Gegen 3:30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fiat auf der K 3703 von Lautenbach in Richtung Scheuern, wobei er wohl seine Geschwindigkeit unterschätzte und somit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam zunächst rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

/ha

