Polizei Gütersloh

POL-GT: Brände in Borgholzhausen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Seit Anfang des Jahres kommt es immer wieder zu kleineren Brandeinsätzen rund um das Schulgelände an der Osningstraße. Zudem wurde ein Mülleimer an einem Jugendzentrum am Kampgarten und ein Briefkasten am Kleekamp beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Es ist sicher nicht planbar, dass die Flammen brennender Mülltonnen nicht auch schwerere Schäden an angrenzenden Wohngebäuden verursachen.

Die Polizei bittet um Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich vermutlich um Jugendliche, die mit Böllern die Schäden verursachen. Auch Informationen, welche einem über die sozialen Medien im Netz zugespielt werden, sollten gemeldet werden. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell