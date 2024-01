Polizei Gütersloh

POL-GT: Bäckereieinbruch an der Konrad-Adenauer-Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Ortsteil Neuenkirchen haben sich Einbrecher am Samstag (20.01.) gewaltsam Zutritt in eine Bäckereifiliale an der Konrad-Adenauer-Straße verschafft. Zwischen 16.00 Uhr - 23.00 Uhr hebelten die Täter zunächst eine Außentür auf. Im Inneren brachen die Einbrecher auf der Suche nach Wertgegenständen in weitere Büroräume ein. Ob die Täter Beute gemacht haben konnte bisher noch nicht festgestellt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell