POL-GT: Einbruch an der Münsterstraße - Geringe Menge Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Mittwochmittag (17.01., 11.35 Uhr) brannte eine private Werkstatt, welche an das dazugehörige Wohnhaus und Garagen an der Langen Straße grenzt. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Größere Schäden an den angrenzenden Gebäuden konnten verhindert werden. Die Werkstatt brannte nahezu vollständig ab. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei 30.000 Euro. Angaben zu der ...

