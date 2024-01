POL-GT: Gefährliches Überholmanöver auf der Gütersloher Straße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots) - (mb) Am frühen Dienstagmorgen haben Paderborner Polizisten eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Auf deren Konto gehen laut erster Ermittlungen zwei in der Nacht verübte Firmeneinbrüche in Halle-Künsebeck (Kreis Gütersloh) und in Hövelhof. Die in einem Wald versteckte Beute konnte sichergestellt werden. Drei der aus Rumänien ...

