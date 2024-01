Polizei Gütersloh

POL-GT: Überörtlich agierende Einbrecherbande festgenommen - Drei Haftbefehle erlassen

Gütersloh (ots)

(mb) Am frühen Dienstagmorgen haben Paderborner Polizisten eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Auf deren Konto gehen laut erster Ermittlungen zwei in der Nacht verübte Firmeneinbrüche in Halle-Künsebeck (Kreis Gütersloh) und in Hövelhof. Die in einem Wald versteckte Beute konnte sichergestellt werden. Drei der aus Rumänien stammenden Bandenmitglieder wurden am Mittwoch dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

Einer Paderborner Polizeistreife fiel am Dienstag um 02.30 Uhr auf der Giselastraße ein VW Bulli mit polnischem Kennzeichen auf. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten die fünf Insassen, vier Männer (30, 30, 34, 38) und eine junge Frau (22). Im Wagen lag einiges Gepäck. Die Personen gaben an, auf dem Weg nach Tschechien zu sein. Mit der Zulassung des Bullis gab es Unstimmigkeiten. Das Fahrzeug selbst war im schlechten Zustand und wies schwerwiegende technische Mängel auf. Neben den persönlichen Utensilien entdeckten die Polizisten mehrere Einbruchswerkzeuge.

Während der Kontrolle kam von der Polizei Gütersloh ein Fahndungshinweis auf einen weißen VW-Bulli, der im Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in Halle-Künsebeck gesucht wurde. Am dortigen Tatort hatte die Polizei Spuren von mehreren Tätern gesichert. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Gütersloh wurden alle fünf Insassen vorläufig festgenommen und der Bulli sowie das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die Festgenommen kamen ins Polizeigewahrsam in der Paderborner Polizeiwache.

Um 05.40 Uhr entdeckte der Inhaber eines Handwerksbetriebs am Liboriusweg in Hövelhof-Klausheide einen Einbruch in sein Firmengebäude. Aus dem Betrieb waren hochwertige Akku-Baumaschinen und anderes Werkzeug entwendet worden. Der Geschädigte alarmierte die Polizei. Bei der Spurensicherung entdeckte die Kripo auch hier Spuren von mindestens drei Tätern.

Ein Vergleich der an beiden Tatorten gesicherten Spuren brachte deutliche Übereinstimmungen. Die Spurenlage korrespondierte zudem beweiskräftig mit drei der festgenommenen Personen. Es besteht demnach der dringende Verdacht, dass die drei Männer an beiden Einbrüchen beteiligt waren.

In seiner Vernehmung räumte einer der mutmaßlichen Einbrecher seine Tatbeteiligung ein und benannte auch seine beiden Mittäter. Die festgenommene Frau und einer der Männer seien nicht dabei gewesen. Er konnte beschreiben, wo die Bande ihre Beute aus der Firma Klausheide versteckt hatte. Noch in der Nähe von Hövelhof konnten die entwendeten Geräte von Polizeibeamten in einem Waldversteck aufgefunden und sichergestellt werden.

Einer der Männer ist bereits als Mitglied einer Einbrecherbande in anderen Bundesländern aufgefallen. Gegen alle anderen Festgenommenen lagen keine Erkenntnisse vor. Die Frau und ein 30-jähriger Mann wurden noch am Dienstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die drei Tatverdächtigen (30, 34, 38) wurden am Mittwochnachmittag auf Antrag der Paderborner Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Gegen das mutmaßliche Einbrecher-Trio ergingen Haftbefehle. Sie kommen in Untersuchungshaft.

Zu dem Einbruch in Halle-Künsebeck hat die Polizei Gütersloh diesen Polizeibericht veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5692705

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell