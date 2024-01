Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher gehen Firma in Künsebeck an - Festnahmen in Paderborn

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.)/ Paderborn (FK) - In der Nacht zu Dienstag (16.01., 00.20 Uhr) hat eine Einbrecherbande versucht in eine Firma in dem Industriegebiet in Künsebeck am Hoppenkamp einzubrechen. Die Täter fuhren mit einem weißen Bulli vor, hebelten an Zaunelementen und auch an einem Fenster der Firma. Vermutlich wurden sie von dem ausgelösten Alam verschreckt.

Zunächst flüchteten die Einbrecher. Offenbar in Richtung Paderborn. Dort wurden sie um 02.30 Uhr im städtischen Bereich an der Giselastraße angehalten. In dem Fahrzeug saßen fünf Personen. Vier Männer (34, 30, 30 und 38) und eine Frau (22). Alle wohnen in Rumänien. An dem weißen Lieferwagen hingen polnische Kennzeichen. Die Eigentumsverhältnisse zu dem Wagen und ob er versichert ist, blieb zunächst ungeklärt. In dem Fahrzeug wurden Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Ebenso Arbeitshandschuhe und Taschenlampen.

Die Personen wurden in der Nacht festgenommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell