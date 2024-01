Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Getränkemarkt am Prozessionsweg

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter lösten am Samstagabend (13.01., 22.34 Uhr) eine Alarmauslösung in einem Getränkemarkt am Prozessionsweg aus.

Ein Mitarbeiter des Marktes informierte in der Folge die Polizei, nachdem er vor Ort die aufgehebelte Eingangstür festgestellt hatte. Den anschließenden Feststellungen der Polizeikräfte zufolge, haben die Einbrecher eine bislang unbestimmte Menge Zigaretten am Kassenbereich gestohlen. Danach verließen die Täter den Getränkemarkt in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell