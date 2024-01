Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagnachmittag (12.01., 17.50 Uhr) befuhr eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin aus Gütersloh die Osnabrücker Landstraße in Richtung Spexard. In Höhe der Kreuzung zur Avenwedder Straße kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einer 33-jährigen Peugeot-Fahrerin aus Gütersloh, welche auf der Avenwedder Straße in Richtung Friedrichsdorf unterwegs war. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer und die einjährige Mitfahrerin der Peugeots leicht verletzt. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gefahren.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell