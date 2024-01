Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher nehmen Bargeld aus Sparschwein mit

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am Samstag (13.01., 11.00 - 18.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Sonnenweg verschafft. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räume. Den Feststellungen nach zerbrachen die Einbrecher ein Sparschwein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weiteren Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

