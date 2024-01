Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Dachgeschosswohnung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitag (12.01.) habe sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße verschafft. Im Zeitraum von 07.00 - 11.00 Uhr gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln der Wohnungstür in die Wohnräume. Den Feststellungen nach wurde eine elektronische Spielkonsole samt Zubehör sowie auch Bekleidung gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weiteren Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

