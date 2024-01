POL-GT: 36-jähiger Radfahrer stürzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitag (12.01.) habe sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße verschafft. Im Zeitraum von 07.00 - 11.00 Uhr gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln der Wohnungstür in die Wohnräume. Den Feststellungen nach wurde eine elektronische Spielkonsole samt Zubehör sowie auch Bekleidung gestohlen. Die ...

