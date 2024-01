Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Goldschmuck aus Wohnhaus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Ortsteil Rheda gelangten bislang unbekannte Täter am Samstag (13.01.) in ein Einfamilienhaus an der Straße Alter Kamp und haben Schmuck gestohlen. Den Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher in der Zeit von 17.30 - 20.15 Uhr eine Glastür ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Wohnräume. Nach derzeitigem Stand wurde Goldschmuck gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weiteren Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

