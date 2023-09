Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rammingen - Motorradfahrer gestürzt

Am Donnerstag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Rammingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seiner Harley im Lindenauer Weg von Rammingen kommend in Richtung Lindenau. Im Kurvenbereich verlor der Senior die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. In einem Feld kam der Biker unter seiner Maschine zum Liegen. Ersthelfer befreiten ihn durch anheben der Harley und verständigten den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klink. An der Harley entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

