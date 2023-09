Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann löst Einsatz aus

Am Mittwoch befand sich ein 34-Jähriger in Ulm in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.30 Uhr meldete eine Zeugin den Mann in der Karlstraße. Dort soll er an einer Ampel auf die Motorhaube eines Autos gesprungen sein. Die Polizei rückte aus. Da sich der Mann aggressiv zeigte und um sich schlug, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Durch den Angriff erlitten zwei Polizisten leichte Verletzungen. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Ob ein Schaden an dem Auto entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

