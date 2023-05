Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter an einem in der Bärwinkelstraße geparkten Opel. Augenscheinlich bewarf der Täter die Windschutzscheibe des Fahrzeuges mit einer Bierflasche, wodurch die Scheibe zerbarst. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Mai, 15.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0129645/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell