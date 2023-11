Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0662--Fahndungsaufruf: Polizei fahndet mit Fotos nach Täter--

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Humbert-Straße Zeit: 24.03.23, 21.15 Uhr

Nach einem Überfall auf einen Discounter in Vegesack im März 2023, siehe hierzu auch die Pressemitteilung 0193, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos nach dem Täter.

Der bislang unbekannte Mann überfiel am Abend des 24. März den Einkaufsmarkt an der Friedrich-Humbert-Straße. Der Unbekannte hebelte in einem unbeobachteten Moment mit einem Schraubendreher eine Kasse auf und entnahm Bargeld aus der Kassenlade. Anschließend rannte er aus dem Laden und flüchtete sich in einen dunkelgrünen Golf, in dem ein Komplize wartete. Anschließend fuhr das Auto in Richtung Schönebecker Straße davon.

Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 190 cm groß, 25 bis 29 Jahre alt und hatte schwarze Haare und einen Vollbart sowie dichte, dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit schwarzem Fellkragen. Außerdem trug er eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißen "Nike"-Zeichen und eine schwarze Kappe. Außerdem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden nun mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Täter und fragen: Wer kennt den Mann? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

