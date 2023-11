Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0661 --Polizeikontrollen in Bremen Mitte - Einladung für Medien--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Präsident-Kennedy-Platz Zeit: 15.11.2023, 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr

Am frühen Mittwochvormittag werden Einsatzkräfte der Polizei Bremen rund um den Präsident-Kennedy-Platz präsent sein. Dabei soll über die Gefahren für Radfahrerinnen und Radfahrer in der dunklen Jahreszeit und zur so genannten Rushhour an dieser vielbefahrenen Stelle aufgeklärt werden.

Vor allem in der Rushhour ist das Risiko für Radfahrerinnen und Radfahrer an einem Verkehrsunfall beteiligt zu sein höher, als zu anderen Tageszeiten. Genau zum Kontrollzeitpunkt kommen also zwei Unfallrisiken zusammen: Das erhöhte Verkehrsaufkommen im Berufsverkehr und die dunkle Jahreszeit. Dazu kommen gerade in dieser Jahreszeit neben der Dunkelheit noch die Witterung, wie Regen oder Nebel und die Beschaffenheit der Fahrbahn aufgrund von Laub oder Glätte. Deshalb werden Einsatzkräfte mit den Menschen ins Gespräch kommen, Sicherheits- und Verhaltenstipps aufzeigen, um sicher und möglichst unfallfrei durch die Wintermonate zu kommen. Neben Verhaltenstipps zu einer besseren Sichtbarkeit mit und auf dem Fahrrad, besteht auch die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Winterbereifungen und Fahrradhelme zu informieren.

Kontakt: praeventionszentrum@polizei.bremen.de

