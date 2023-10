POL-IZ: 231020.1 Itzehoe: Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, keine Verletzten

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Brunsbüttel die Scheibe eines Geschäftes beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. In der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis zum Mittwoch, 07.30 Uhr, schlugen Randalierer gegen das Fenster eines Ladens in der Kopernikusstraße. Dadurch ging die Scheibe zwar nicht zu Bruch, es entstand jedoch ein Schaden in ...

mehr