POL-HST: Polizeiinspektion Stralsund zieht positive Bilanz nach Bewerbungstag

Stralsund (ots) - Wie bereits gestern in der Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5465324 berichtet, kam es zu einem Balkonbrand in der Lübecker Allee. Nach neusten Erkenntnissen hat sich der Sachschaden nunmehr auf mindesten 200.000 Euro erhöht. Von den in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen sind vier aktuell nicht bewohnbar. Die ersten Erkenntnisse des Sachverständigen zur Ermittlung der ...

mehr