Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneuter Geschäftseinbruch mit Zielrichtung Zigarettendiebstahl

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstagabend (16.01., 22.45 Uhr) lösten bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male den Alarm in einem Lebensmittelgeschäft aus und stahlen in der Folge eine unbestimmte Menge Zigaretten. Tatort war am gestrigen Abend ein Markt an der Münsterstraße. Durch das Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und leerten daraufhin die Zigarettenauslagen im Kassenbereich. Anschließend verließen sie das Geschäft in unbekannte Richtung.

Bereits am Samstagabend (13.01.) sowie zu Wochenbeginn am Montag (15.01.) hatten bislang unbekannte Täter ebenfalls Zigaretten aus Märkten in Harsewinkel und Werther gestohlen (siehe Presseberichte https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5692094; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5692772). Tatzusammenhänge werden in allen Fällen in die aktuell andauernden Ermittlungen einbezogen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Münsterstraße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell