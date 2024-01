POL-GT: Einbruch an der Heinrich-Böll-Straße - Unbekannte Täter flüchten

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Zeitraum von Montag auf Dienstag (15.01., 18.00 Uhr - 16.01., 05.15 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt in eine Pizzeria am Bahnhof in Rheda verschafft. Den Feststellungen nach, schlugen die Einbrecher eine Scheibe des Lokals ein. Das Innere durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde den Angaben zufolge eine Handtasche, in der sich Dokumente ...

mehr