Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Dienstagmorgen (16.01.) fanden in Werther Verkehrskontrollen statt. Zwischen 07.15 Uhr und 09.00 Uhr kontrollierten die Beamten an der Engerstraße. Acht Verkehrsteilnehmer fielen den Beamten auf. Drei Autofahrer telefonierten während der Fahrt, drei Autofahrer waren nicht angeschnallt und zwei Radfahrer waren auf der falschen Straßenseite unterwegs. Vor einer Schule an der Langenheider Straße führten die Beamten anschließend (11.00 Uhr - 12.30 Uhr) Geschwindigkeitskontrollen durch. Vier Autofahrer waren zu schnell. 30 km/h sind vor Schulen erlaubt. Trauriger Tagessieger war ein 47-jähriger Autofahrer, der mit 72 km/h gemessen wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Vorgesehen für die Geschwindigkeitsüberschreitung in dem Bereich ist ein Bußgeld von 200 Euro und die Eintragung eines Punktes in das Fahreignungsregister in Flensburg.

