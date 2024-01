Polizei Gütersloh

POL-GT: 24-jähriger Mann nach versuchter Vergewaltigung zu Haftstrafe verurteilt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im vergangenen April (30.04.) griff ein bis dahin unbekannter Mann eine Joggerin in den frühen Morgenstunden an. Der Mann packte die 27-jährige Frau von hinten und brachte sie zu Boden. Als sie sich wehrte, rannte der Mann in Richtung Eiswiese davon.

Intensive polizeiliche Ermittlungen unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und sehr gute Zeugenhinweise führten im September zu der Festnahme eines 24-jährigen Mannes aus Gütersloh am Flughafen in Düsseldorf. Zwischenzeitlich war der Mann ausgereist. Bis zur Verhandlung am Amtsgericht Gütersloh am 11.01. blieb der Mann in Untersuchungshaft. Letztendlich wurde er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Zu den ersten beiden Veröffentlichungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5614888 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5498897

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell