Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-Jähiger rennt während der Verkehrskontrolle davon

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Sonntagabend (21.01., 23.50 Uhr) sollte ein 20-jähriger Ford-Fahrer im Bereich der Brockhäger Straße/ Körnerstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der Grund war eine allgemeine Verkehrskontrolle. Aufgrund übermäßigen Cannabisgeruchs in dem Auto und entsprechenden Krümeln in den Fahrzeugpapieren, boten die Beamten dem Fahrer des Wagen einen Drogenvortest an. Statt diesem zuzustimmen, rannte der Mann plötzlich weg. Seine Beifahrerin blieb im Wagen sitzen. In Höhe eines angrenzenden Parkplatzes wurde der Mann von den Polizisten eingeholt und konnte zu Boden gebracht werden. Dagegen wehrte er sich massiv. Er versuchte die Beamten zu schlagen und sperrte sich. Letztendlich wurde er zur Wache gefahren. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Einer der eingesetzten Polizisten erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ambulant behandelt. Der 20-Jährige Mann aus Halle (Westf.) klagte ebenfalls über leichte Verletzungen. Eine Behandlung wurde ihm angeboten. Diese verweigerte er.

