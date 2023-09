Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsaktionstage zu Schulbeginn

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Gerade zum Schuljahresbeginn am morgigen Dienstag (12.09.2023) bittet die Polizei um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Kindern im Straßenverkehr, vor allem hinsichtlich Schulanfängern. Hierzu wird die Polizei wieder verstärkt Kontrollen durchführen und an relevanten Örtlichkeiten präsent sein.

Im Rahmen der landesweiten Aktionstage werden die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord besonders in den ersten Schulwochen verstärkt die Einhaltung des Tempolimits sowie der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht überwachen. Schwerpunktmäßig werden diese Kontrollen im Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen stattfinden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen am Donnerstagvormittag (14.09.2023) eine Kontrolle im Stadtgebiet Augsburg zu begleiten. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.

Zur Vermeidung von Unfällen auf dem Schulweg appelliert das Polizeipräsidium Schwaben Nord an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam zu sein und Rücksicht auf die ABC-Schützen zu nehmen - nicht nur zu Schuljahresbeginn.

Für alle Verkehrsteilnehmer gilt daher:

- Fahren Sie besonders in Wohngebieten, im Bereich von bekannten Schulwegen, an Haltestellen und rund um Schulen sowie Kindergärten langsam. Es gilt die Devise: Runter vom Gas und jederzeit bremsbereit sein.

- Beachten Sie die speziellen Regelungen für Autofahrer zur Schrittgeschwindigkeit an Schulbushaltestellen.

- Geben Sie als Fußgänger oder Radfahrer den Kindern ein gutes Vorbild. Falsche Verhaltensweisen werden von Kindern schnell übernommen.

- Kinder nehmen den Straßenverkehr oft anders wahr, weshalb immer mit unerwartetem Verhalten der kleinen Verkehrsteilnehmer gerechnet werden muss.

Die Polizei wird aber auch über die Aktionstage hinaus die Verkehrssicherheit ganz besonders im Blick haben, besonders hinsichtlich der sog. "schwächeren Verkehrsteilnehmer" wie beispielsweise Kinder, Fußgänger oder Radfahrer.

An die Eltern hat die Polizei folgenden Appell:

Liebe Eltern,

gehen Sie den Schulweg rechtzeitig vor dem Schulstart mit Ihren ABC-Schützen ab und üben ihn ein. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste. Nehmen Sie lieber ein paar Meter mehr in Kauf und nutzen dafür z.B. Ampeln oder Zebrastreifen zum sicheren Überqueren der Fahrbahn. Ebenso wichtig: planen Sie ausreichend Zeit für das Zurücklegen des Schulweges ein, damit Ihre Kinder in Ruhe den Straßenverkehr bewältigen können. Statten Sie Ihre Kinder mit heller Kleidung sowie reflektierenden Elementen (einschließlich Schultasche) aus, am besten sogar mit einer Warnweste. Sollten Ihre Kinder mit dem Auto in die Schule gebracht werden, denken Sie auch dabei an Sicherheitsgurt und Kindersitz. Ebenso auf dem Fahrrad, mit dem Kinder erst nach Erwerb des "Fahrradführerscheins" (in der vierten Klasse) selbstständig zur Schule fahren sollten, gilt zur Sicherheit: Helm auf!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein vor allem sicheres, neues Schuljahr!

Ihre Polizei Schwaben Nord

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell