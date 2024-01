Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall in Folge von ungesicherter Ladung

Achern (ots)

Am frühen Samstagabend sorgte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der L87 aufgrund seiner ungesicherten und verlorenen Anhängerladung für stockenden Verkehr und einen Unfall. Der Fahrzeugführer soll gegen 17.15 Uhr seine Ladung während der Fahrt zwischen Achern und Kappelrodeck verloren haben, sodass er anhielt und die Ladung eingesammelt haben soll. In diesem Zuge bildetet sich ein Rückstau in dem es zu einem Auffahrunfall kam, bei dem ein 49-jähriger Fiat-Fahrer einer 43-jährigen Ford-Fahrerin aufgefahren sein soll. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach Ermittlung der Identität des Unbekannten wird diesem eine Anzeige wegen unzureichender Sicherung seiner Ladung drohen. /ja

