Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 14:30 Uhr und Sonntag 12 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang in ein Haus im Meisenweg. Im Innern sollen offenbar mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt worden sein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

