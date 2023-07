Polizei Essen

POL-E: Rees: Drei Täter nach Geldautomatensprengung in Geschäftshaus flüchtig - Zeugen gesucht

Essen (ots)

46459 Rees-Millingen:

Am Mittwoch (5. Juli) gegen 3 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Raiffeisenstraße. Nachdem ein lauter Knall zu hören war, stiegen zwei Personen in einen Audi A6 mit polnischem Kennzeichen ein und flüchteten. Ein weiterer Komplize saß am Steuer des Fluchtwagens. Mit dem Audi A6 sind die Täter dann in Richtung Hauptstraße geflüchtet. Durch die Sprengung entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude. Personen wurden nicht verletzt. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bis-lang ergebnislos.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu den drei Tatverdächtigen und/oder dem Fluchtwagen machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 entgegen oder über das Hinweisportal unter: https://nrw.hinweisportal.de/ Dort können auch Fotos und Videos hochgeladen werden./SoKo

Information für Journalisten:

Seit dem 15. Juni 2023 wurde dem Polizeipräsidium Essen die Aufgabe übertragen, Geldautomatensprengungen im Bereich Kleve zu bearbeiten.

