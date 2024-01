Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto kollidiert mit zwei Rollerfahrern

Rastatt (ots)

Am Sonntagnachmittag kollidierte ein 87-jähriger Ford-Fahrer mit zwei Roller-Fahrern auf der Allmendstraße. Der 87-Jährige hielt gegen 15.45 Uhr an der Einmündung in Richtung L78a an und soll offenbar aufgrund der blendenden Sonne zwei Rollerfahrer als langsamere Radfahrer wahrgenommen haben, sodass er losfuhr und in der Folge mit zwei Rollern kollidierte. Ein 22-jähriger Rollerfahrer wurde leicht verletzt, ein weietrer Rollerfahrer und sein Sozius die ebenfalls mit dem Ford kollidierten entfernten sich ohne den Austausch der Personalien von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. /ja

