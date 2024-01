Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme dank couragierter Zeugin

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Freitagabend in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße befindet sich ein 24 Jahre alter Mann zwischenzeitlich in Haft. Eine Polizeibeamtin, welche sich gegen 19.30 Uhr zufällig privat in dem Geschäft aufhielt, beobachtete den Verdächtigen nach eigenen Angaben beim Diebstahl von Parfum, verständigte die Mitarbeiter und versuchte den Mann beim Verlassen des Marktes zu stellen. Der 24-Jährige flüchtete daraufhin einige Meter weit, konnte jedoch im Umfeld des Tatorts durch die Zeugen eingeholt und festgehalten werden. Im Zuge der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der mutmaßliche Dieb die Frau mit einem Messer bedroht haben, was ihm die weitere Flucht ermöglichte. Diese währte jedoch nicht lange. Er konnte letztlich durch alarmierte polizeiliche Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Tatverdächtige am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

